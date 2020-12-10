Kocaeli'de 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin, dün eczaneye gitti. İstediği ilaçları alamadı. Farklı bir eczaneden satın aldı. Daha sonra ilk gittiği işyerinde durumun nedenini sordu. Eczane çalışanlarından Velit Kaya isimli çalışan ile Keskin arasında tartışma çıktı. Kaya, yaşlı adamı kolundan tutarak dışarı fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Keskin, soluğu karakolda aldı. Keskin, "Siz bana bunu neden vermediniz yavrum, başka eczane verdi dedim. 'Sana hesap mı vereceğiz' diyerek saldırdı" dedi.

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