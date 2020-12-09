Pompalı maganda!

Aksaray'da Kenan Dokuyucu (28), eşi Goncagül Dokuyucu (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan'ı araçta bırakarak postaneye girdi. Sıra beklediği esnada 15 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. İkili burada tartışmaya başladı. Mevlaverdi E. aracındaki pompalı av tüfeğini aldı, Dokuyucu'ya ateş açtı. İsabet ettiremeyince Goncagül Dokuyucu'yu hedef aldı. Onu da vuramayınca küçük çocuğa ateş açtı. Tüfekle açılan ateş sonucu delik deşik olan araçta bulunan Ramazan Dokuyucu, kafasına isabet eden saçmalarla yaralandı.

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