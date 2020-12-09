Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Patates kroket nasıl yapılır?

    Patatesleri kabuklarıyla haşlayın. Piştikten sonra soğuk su dolu kaba alın. . Tuz, karabiber, yumurta, un ve rendelenmiş ile yoğurun. 1 saat bekletin. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Patates kroket tarifinin detayları.

    Patates kroket

    Patatesleri kabuklarıyla haşlayın. Piştikten sonra soğuk su dolu kaba alın. . Tuz, karabiber, yumurta, un ve rendelenmiş ile yoğurun. 1 saat bekletin. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

    Elinizle yuvarlak ya da uzunlamasına şekiller verin. Galeta ununu servis tabağına alın. patates kroketleri, üzerleri kaplanacak şekilde galeta ununa bulayın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Hazırladığınız patates köftelerini kızgın, derin yağda aralarda ters çevirerek renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir servis tabağına aldığınız kroketleri 2-3 dakika beklettikten sonra ılık olarak servis edin.

    4 adet patates
    1 adet yumurta
    1 çay bardağı rendelenmiş kaşar
    1/2 çay bardağı un
    1 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber

    KIZARTMAK İÇİN:
    1 bardak galeta unu
    2 su bardağı ayçiçek yağ

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Patates kroket nasıl yapılır?