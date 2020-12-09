Patates kroket nasıl yapılır?

Patatesleri kabuklarıyla haşlayın. Piştikten sonra soğuk su dolu kaba alın. Rendeleyin. Tuz, karabiber, yumurta, un ve rendelenmiş kaşar peyniri ile yoğurun. Buzdolabında 1 saat bekletin. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Elinizle yuvarlak ya da uzunlamasına şekiller verin. Galeta ununu servis tabağına alın. Hazırladığınız patates kroketleri, üzerleri kaplanacak şekilde galeta ununa bulayın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Hazırladığınız patates köftelerini kızgın, derin yağda aralarda ters çevirerek renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir servis tabağına aldığınız kroketleri 2-3 dakika beklettikten sonra ılık olarak servis edin.

4 adet patates

1 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

1/2 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



KIZARTMAK İÇİN:

1 bardak galeta unu

2 su bardağı ayçiçek yağ

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN