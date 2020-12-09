Depresyon ve sevgi

İnsanların ruh hali değişkendir. Özellikle mevsim döngülerinde bu değişkenlik fazlasıyla ortaya çıkıp depresyona yol açar. Depresyon ise partnerler arasındaki en büyük düşmandır.

Söz konusu dönemde büyük kavgalar ve hatta kimi zaman boşanmalar bile görülebilir.

Peki depresyondayken sevgiyi nasıl göstermek gerekir. İlk adım, depresyonun her insanda farklı göründüğünün farkına varmaktır. Partnerinize karşı dürüst olduktan sonra onu bu mevsimde depresyonun sizi nasıl etkileyebileceği konusunda eğitmelisiniz. Bunun için bir terapistten yardım alabilirsiniz. Eşinizin ya da sevgilinizin yardım teklif etmesi bazen sinirlerinizi bozabilir.

Ama buna takılmayın. Zaman zaman onun tavsiyelerine de kulak verin. Çünkü bazen hiç ummadığınız tavsiyeler size büyük uçurumların kenarından alabilir. Kendinizi sevmek için de zaman harcamalısınız. Bu süre zarfında kendinize nasıl sevgi göstereceğinizi bilemeyecek olsanız da, sahip olduklarınızla en iyisini yaptığınızı anlamaya çalışın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET