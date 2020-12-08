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    • Yaşam
    • 08.12.2020 Gazete
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    'ın şartları!

    Eşi ’ı öldürmek için kiralık katil tutan , bir canlı yayına katıldı. Eski futbolcuyu affetmek için şartlarını açıkladı: Çocukları, evi ve mallarımı geri versin.

    Yağmur’un şartları!

    Eski futbolcu 'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan , katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalara imza attı. Eşini öldürmek için sevgilisi ile plan yaptığı iddia edilen Aşık, "Kendisini affedeceğimi söylemedim. Ancak çocuklarımın velayetini bana verir, benden özür dileyip iftira attığını kabul ederse ve benim çalışıp aldığım ev ile mallarımı bana geri verirse bu savaşa son veririm. O şahsı görünce bile midem bulanıyor. Ben başkasına aşığım. Bir an önce yuva kurmak ve parazitlerden temizlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı...

    KANLI ETE ATEŞ ETTİRDİ

    Yağmur Aşık'ın eski eşini öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, "Beni test etmek için kanlı ete ateş ettirdi" demişti.

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