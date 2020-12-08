Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Aşık, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalara imza attı. Eşini öldürmek için sevgilisi Erdi Sungur ile plan yaptığı iddia edilen Aşık, "Kendisini affedeceğimi söylemedim. Ancak çocuklarımın velayetini bana verir, benden özür dileyip iftira attığını kabul ederse ve benim çalışıp aldığım ev ile mallarımı bana geri verirse bu savaşa son veririm. O şahsı görünce bile midem bulanıyor. Ben başkasına aşığım. Bir an önce yuva kurmak ve parazitlerden temizlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı...

KANLI ETE ATEŞ ETTİRDİ

Yağmur Aşık'ın eski eşini öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, "Beni test etmek için kanlı ete ateş ettirdi" demişti.