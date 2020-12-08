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    • Yaşam
    • 08.12.2020 Gazete
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    Beni umursamıyor

    in sana ilgi göstermiyorsa, bunun bir nedeni vardır. Konuşarak bu sorunu çözebilirsin... İlişki terapisti Mary G. Barret'in 9 Aralık tarihli yazısı...

    Beni umursamıyor

    Maalesef im artık eskisi gibi değil. Neredeyse varlığımı bile görmeyecek. Bu da beni rahatsız etmeye başladı. Ne yapmalıyım? Konuşmalısın. Burada en önemli adım senin için konuşmak olacak. Eşin neden seninle artık ilgilenmiyor... Bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Bunu da eşinden öğrenebilirsin. Konuşmak bizim en büyük gücümüz. Sen bu gücü görmezden gelerek hayatını zindana çeviriyorsun. Kendine bu haksızlığı yapma. Konuş ve çözüm için adım attığını kendine hissettir.

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    MARY G. BARRET / İLİŞKİ TERAPİSTİ

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