Baharatlı ve sarımsaklı çıtır lavaş

Lavaş dışında kalan tüm malzemeyi derin bir kaseye alıp karıştırın. Lavaşları, varsa tırtıklı hamur ruleti veya bıçakla her bir lavaştan 8 adet üçgen parça çıkacak şekilde kesin. Daha sonra pişirme kağıdı ile kaplanmış iki adet fırın tepsisine tek sıra olacak şekilde yerleştirin.

Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağlı baharat karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında 15 dakika, üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

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MALZEMELER (6 KİŞİLİK)

1 paket küçük boy lavaş (15 cm çapında)

1 çay bardağı zeytinyağı

Birer tatlı kaşığı kekik, çörekotu, mavi ve beyaz haşhaş

Birer çay kaşığı pul biber ve sarımsak tozu

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER