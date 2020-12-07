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    • Yaşam
    • 07.12.2020 Gazete
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    Tuş etti! '' uygulaması, eşi silahla kapıya dayanan kadının hayatını kurtardı

    T.A, eski eşi A.K.’nın kapısına silahla dayandı. Tehditler yağdırdı. Talihsiz kadın, uygulamasından yardım çağırdı. Ekipler 3 dakika içinde öfkeli kocayı yakaladı.

    Tuş etti!


    Korkunç olay 'da meydana geldi. Rus vatandaşı A.K. (35), iki çocuğuyla birlikte önceki gün eski kayınvalidesinin evine gitti. Eski eşi T.A.'nın (40) silahla kapının önünde beklediğini görünce hemen KADES uygulamasından yardım istedi.



    İki çocuk annesi A.K, KADES uygulaması ile kurtuldu.


    Polisler 3 dakikada olay yerine gitti. Gözü dönmüş koca etkisiz hale getirildi. A.K., "Önceki gün beni bıçakla tehdit etti. Şikayetçi oldum. Bana uygulamasından bahsettiler. Polisin sayesinde hayatımız kurtuldu" dedi.


    Kendisini bacağından vuran Alper T.A., tutuklandı.


    KADES NEDİR?
    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi eylemleri engellemeyi amaçlıyor. Bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılıyor.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK
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