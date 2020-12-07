Organik Aspir başarısı

Organik ve sürdürülebilir tarım alanında bölgenin kalkınmasına katkı sunan ve birçok önemli projeyi hayata geçiren Bayburt Üniversitesi, Organik Aspir Yağı ile birlikte Organik Aspir Çiçeği, Organik Aspir Küspesi, Organik Aspir Tohumu üreterek yeni bir ilke imza attı. Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gül, üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği uygulama alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla organik 'Ayçiçeği Yağı'nın ardından tamamen doğal 'Aspir Yağı' elde etmeyi başardı. Gül, 8 farklı türün tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini söyledi.

BAĞIŞIKLIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kurak iklim koşullarına dayanıklılığıyla bilinen Aspir bitkisinden elde edilen yağın Omega-9 ve Omega- 6 yağ asitlerinin yanı sıra E vitaminleri içermesi nedeniyle beslenme değeri yüksek olan bitkisel yağlardan biri sayıldığını dile getiren Gül, Aspir'in kolesterol, kan dolaşımı, bağışıklık sistemini güçlendirici birçok sağlık sorununa yönelik önemli etkiye sahip olduğunu ifade etti.