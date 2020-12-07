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    • Yaşam
    • 07.12.2020 Gazete
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    Hamur için derin bir kaba unu alıp ortasına yumurtaları kırın. Tuz serpin. bir hamur elde edene kadar su ekleyerek yoğurun. Hamuru ceviz iriliğinde bezelere ayırıp un serperek tezgahta açın. İşte tarifinin detayları...

    Lokum pilavı
    Hamur için derin bir kaba unu alıp ortasına yumurtaları kırın. Tuz serpin. bir hamur elde edene kadar su ekleyerek yoğurun. Hamuru ceviz iriliğinde bezelere ayırıp un serperek tezgahta açın. Oklavaya dolayıp ortadan ikiye kesin. Daha sonra erişte biçiminde, sonra da çok minik kareler oluşacak biçimde hamuru tekrar kesin. Hamurları kurumaya bırakın. Sıcak tuzlu suda haşlayın. Süzgeçten geçirip soğuk su ile yıkayın. Ayrı bir yerde tereyağında kıymayı kavurun. Tuzunu, karabiberini katın. Hamurları kıymalı malzemeyle karıştırıp, sıcak servis yapın

    MALZEMELER

    1 kg. un
    2 adet yumurta
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 yemek kaşığı tereyağı
    500 gram kıyma
    1 çay kaşığı karabiber, tuz

    YAPILIŞI - AŞÇININ NOTU:
    yöresine ait olup genelde özel günlerde ve düğünlerde yapılan bir yemektir.

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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