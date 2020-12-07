BUMER farkı

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER), sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve ölçüm hizmeti sunuyor. BUMER, 2020'de 1126 analiz ve ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

ARGE-MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Bâbertî Külliyesi içerisinde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan BUMER; 5 adet analiz, 5 adet araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 10 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu ve diğer birimleri ile yerel ve ulusal alanda önemli çalışmalara imza atıyor. BUMER, bilim ve teknolojinin gelişmesi için sürdürülebilir altyapılar kurarak ülkemizin kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan bir Ar-Ge merkezi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Laboratuvar, diğer yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılıyor. Merkezde sanayi ve üniversiteler arası iş birliğinin sağlanması ve ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Birçok yükseköğretim kurumuna bu doğrultuda hizmet verildi.

DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR

Laboratuvarda Koronavirüs (COVID- 19) salgınına karşı da çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, kendi imkanları ile dezenfektan üretimini gerçekleştirmesinin yanı sıra Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir protokol de imzalandı. Bu protokolle, BUMER bünyesindeki bazı önemli cihazlar Bayburt Devlet Hastanesinin kullanımına sunularak pandemi sürecine önemli bir destek sağlandı.