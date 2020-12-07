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    • Yaşam
    • 07.12.2020 Gazete
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    Üniversitesi yükseliyor

    Üniversitesi, URAP tarafından hazırlanan 2020- 2021 URAP sıralamasında üst basamaklarda yer alarak başarılı tırmanışını sürdürüyor.

    Bayburt Üniversitesi yükseliyor

    Çeşitli kriterlere göre her yıl özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan bünyesinde faaliyet gösteren URAP 2020-2021 listelerini yayınladı. URAP Türkiye sıralamasında, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi- sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde sıralandı. Bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Üniversitesi, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı. Bu verilere göre , 2019-2020 verilerine göre Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasında 41. sırada yer alırken, 2020-2021 verilerine göre ise 85 üniversite içerisinde 37. sırada; 2019-2020 sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasından 45. sırada yer alırken, 2020-2021 sıralamasında 95 üniversite arasından 44. sırada yer aldı. 2019-2020 URAP verilerine göre toplam 166 üniversite arasından 109. sıra yer alan Bayburt Üniversitesi, bu yıl yine 166 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği 2020-2021 verilerine göre ise tüm üniversiteler genel sıralamasında 340.41 puanla 106. sırada yer alarak yükselişini sürdürüyor.

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