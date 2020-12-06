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    • Yaşam
    • 06.12.2020 18:39
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    • 06.12.2020 18:46
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    'da nı yakan hain gözaltına alındı

    'da sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek dışarı çıkan Mahsun D., bir iş yerinin önünde asılı olan nı yaktı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağını yakan provokatörü gözaltına aldı.

    Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bayrağı yaktığı belirlenen Mahsun D. yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan soruşturmada şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Şüphelinin ifadesinde, kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

    AKIL SAĞLIĞININ TESPİT EDİLMESİ...
    Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, akıl sağlığının tespit edilmesi için Mahsun D.'nin hastanede gözlem altına alınmasına karar veridi. Şüpheli Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
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