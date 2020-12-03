Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi tarafından öldürülme planıyla ilgili davanın ilk duruşması dün görüldü. Ayrıntılar dehşete düşürdü. Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen Mart ayında Düzce'de yakalandı. Erdi Sungur, Aşık'ın kendisinden Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Sungur "Bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi. Ete ateş ettim. Ancak Yağmur, ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana, 'Öldürme işini yapamazsın' dedi. Bu şekilde benden umudunu kesti. Yaklaşık 270 bin lira civarında parayla Baycan Ş.'yi tuttu" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi tarafından öldürülme planıyla ilgili davanın ilk duruşması dün görüldü.

Ayrıntılar dehşete düşürdü. Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen Mart ayında Düzce'de yakalandı. Erdi Sungur, Aşık'ın kendisinden Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Sungur "Bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi.

Ete ateş ettim.

Ancak Yağmur, ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana, 'Öldürme işini yapamazsın' dedi.

Bu şekilde benden umudunu kesti.

Yaklaşık 270 bin lira civarında parayla Baycan Ş.'yi tuttu" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

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Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Aşık'ın yakalanıp ifadesinin alınmasını talep etti.

Erdi Sungur, "Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı" diye konuştu.