Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.