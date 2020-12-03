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    • Yaşam
    • 03.12.2020 Gazete
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    yı düz bir zemine yayın. Orta boy bir kase yardımı ile yufkadan yuvarlak parçalar kesin. Kalan yufka parçalarını ve bayat ekmekleri bir kaseye alıp üzerine süt gezdirin. İşte tarifi...

    Bayat ekmek suflesi

    Yufkayı düz bir zemine yayın. Orta boy bir kase yardımı ile dan yuvarlak parçalar kesin. Kalan yufka parçalarını ve bayat ekmekleri bir kaseye alıp üzerine süt gezdirin. Yumurtaları ve tuzu köpürene kadar iyice çırpın. Eritilmiş tereyağı ve ayçiçeği yağını ekleyip karıştırın. Peynirin yarısını ve küçük parçalar halinde kesilmiş pastırmayı karışıma ekleyin. Üzerine sütlü karışımı ilave edip karıştırın. Kestiğiniz yufkaları yağlanmış muffin kalıplarına yerleştirin. İçlerine hazırladığınız harcı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    1 adet yufka
    7-8 dilim küp doğranmış bayat ekmek
    2 su bardağı süt
    3 adet yumurta
    1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
    Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
    1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
    200 gr. çemeni alınmış pastırma,
    Tuz

    SÜSLEMEK İÇİN
    Kıyılmış maydanoz

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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