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    • Yaşam
    • 29.11.2020 Gazete
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    Narenciye soslu ılık kış sebzeleri

    Bebek patates ve turpun kabuklarını soymadan iyice temizleyip ortadan ikiye kesin. Tüm sebzeleri kaynar suda hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın. İşte narenciye soslu ılık kış sebzeleri tarifinin devamı...

    Narenciye soslu ılık kış sebzeleri
    Bebek patates ve turpun kabuklarını soymadan iyice temizleyip ortadan ikiye kesin. Tüm sebzeleri kaynar suda hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın. Sos malzemelerini karıştırıp sebzelerin üzerine gezdirin. Biberiyeyi yapraklarını sebzelerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirip, ılık servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    8 adet bebek patates
    3 adet bebek turp
    5 adet küçük boy siyah havuç
    3-4 adet bebek havuç
    1 dal taze biberiye

    SOSU İÇİN
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    Yarım limonun suyu
    2 yemek kaşığı portakal suyu
    1 yemek kaşığı greyfurt suyu
    Tuz, karabiber

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