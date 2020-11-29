Narenciye soslu ılık kış sebzeleri

Bebek patates ve turpun kabuklarını soymadan iyice temizleyip ortadan ikiye kesin. Tüm sebzeleri kaynar suda hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine alın. Sos malzemelerini karıştırıp sebzelerin üzerine gezdirin. Biberiyeyi yapraklarını sebzelerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirip, ılık servis yapın.
4 KİŞİLİK
8 adet bebek patates
3 adet bebek turp
5 adet küçük boy siyah havuç
3-4 adet bebek havuç
1 dal taze biberiye
SOSU İÇİN
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı portakal suyu
1 yemek kaşığı greyfurt suyu
Tuz, karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4 KİŞİLİK
8 adet bebek patates
3 adet bebek turp
5 adet küçük boy siyah havuç
3-4 adet bebek havuç
1 dal taze biberiye
SOSU İÇİN
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı portakal suyu
1 yemek kaşığı greyfurt suyu
Tuz, karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER