Türkiye’nin en doğusunda yer alan Kars, ziyaretçilerine her mevsim bir başka güzellik sergiliyor

Sarıkamış, kayak yapmak isteyenlerin gözde adresleri arasında. Normal kış koşullarında yılda ortalama olarak 4 ay, 8 ila 120 cm kalınlığında karla kaplı olan Sarıkamış'ta en uygun kayak mevsimi 10 Aralık-10 Nisan tarihleri. Osmanlı-Rus Savaşının ardından 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış'ta, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen tarihi Katerina (Av) Köşkü en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Sarıçam ağaçlarıyla çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında yapılan köşk, özellikle kültür turizmine hizmet ediyor. Sarıkamış, festival ve özel günlere de ev sahipliği yapıyor. Şubat ayında düzenlenen Kar Festivali kapsamında atlı kızak gösterisi, kızak yarışları, kar üzerinde voleybol ve off-road yarışları gibi etkinliklerle ziyaretçilerine tam bir şölen havası yaşatırken; Ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı ile 97 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 90 bin askerimizin hatırasını yad etmek için hüzne büründürür.

ANİ ÖREN YERİ

Temmuz 2016'da Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 16. sırada yerini alan Ani Ören Yeri, volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehri. Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezi. Ani'nin en eski tarihinin M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzandığı düşünülüyor. Buradaki yapılar arasında; Katedral (Fethiye Camii), Aziz Prkitch (Keçeli) Kilise, Gagik Kilisesi, Abughamrents (Polatoğlu) Kilisesi, Tigran Honents (Resimli) Kilisesi, Genç Kızlar Kilisesi, Rahibeler Manastırı, Ebul Manuçehr Camii, Selçuklu Kervansarayı, Ebul Muammeran Camii, Selçuklu Sarayı, Küçük Hamam, Büyük Hamam, İpek Yolu Köprüsü, İç Kale, Bostanlar Deresi Mağaraları, Kaya Kilisesi, Ateşgede Tapınağı, Horomos Kilisesi yer alıyor. Ani Ören Yeri arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş bölgemizdeki en önemli ören yeridir.

GEZİN

Kars merkezde Havariler Kilisesi, Taş Köprü, Osmanlı dönemi hamamları ve Beylerbeyi Sarayı.

İlk yerleşim yerlerinden biri olan, Kağızman ilçesi Camuşlu köyünde bulunan kaya resimleri ve mağaraları.

Kars merkezde, Kaleiçi Mahallesi'nde Evliya Camii, Yusuf Paşa Mahallesi'nde Yusuf Paşa Camii, Ortakapı Mahallesi'nde Fethiye Camii.

Kars merkezde Yusuf Paşa, Ortakapı ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sivil mimari örnekleri.

Sarıkamış Şehitliği.

Kars Müzesi.

Ani Ören Yeri.





YAPIN

Kaleye çıkıp, şehri buradan izleyin.

Kars'ın yöresel oyunlarını izleyin.

Sarıkamış'ta kışın kayak-kızak, yazın sarıçam ormanları arasında piknik yapın.

Karslı halk aşıklarının atışmaları izleyin.

TADIN

Tandırda kaz asması.

Tandırda kazın yağıyla demlenen erişte pilavı.

Kaşar, grayver, çeçil peyniri.

Tereyağı.

Kara kovan balı.

ÇILDIR GÖLÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su gölü ve ikinci en büyük gölü olarak bilinmektedir. Göl, tektonik oluşumlu bir göldür ve en derin noktası 49 metredir. Burada yılın dört mevsimi balıkçılık yapılabilmektedir ve bölge halkı neredeyse tüm gelirini balıkçılıktan sağlamaktadır. Gölde genellikle avlanan en bilindik balık türü ise sazandır.