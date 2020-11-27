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    • Yaşam
    • 27.11.2020 16:59
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    • 27.11.2020 17:06
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    'de sahte üretilen işletmeye yapılan baskında 3 ton süt ürünü imha edildi

    Vatandaşın sağlığına kastedenlerle ekiplerin mücadelesi devam ediyor. 'de sahte  üretilen işletmeye yapılan baskında, sağlıksız 3 ton süt ürünü imha edildi.

    İHA
    Vatandaşa yedireceklerdi! 3 ton imha edildi

    Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından "kayseri@tarimorman.gov.tr" adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam baskın düzenlendi.

    Yapılan baskında işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve

    uygun olmayan hammadde kullanarak sahte peynir ürettiği tespit edildi.

    İşletmede insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve

    muhtelif hammaddeler kontrol görevlileri eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

    55 BİN LİRA CEZA

    Ayrıca işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

    vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve

    etkin gıda denetimlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız devam edeceği bildirildi.
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    Haberler Yaşam Kayseri'de sahte peynir üretilen işletmeye yapılan baskında 3 ton süt ürünü imha edildi