"Kaz yetiştiriciliğinin ciddi bir pazarı var. Kırmızı etin gözde olduğu bu kentte bir kaz çiftliği açılması bizi mutlu etti. Burada tesis de kuruluyor. Böylece yetiştirilen kazıların kesimi yapılıp soğuk hava deposunda bekletilen etler gerek iç piyasaya gerekse yurt dışına gönderilecek.

Kaz ciğeri, Avrupa kültüründe önemli yer tutuyor. Kaz tüyü ise tekstil sektöründe değerli bir yere sahip. Kısacası kazın her şeyi değerli