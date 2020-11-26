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    • Yaşam
    • 26.11.2020 18:24
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    • 26.11.2020 18:52
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    lar 2 u böyle soydu

    'te, 2 dan ve çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    AJANSLAR

    'ndeki Çamlıca ve Şehit Hasan Aslan İlkları'na farklı tarihlerde giren 2 şüpheli, masa üstü ve diz üstü lar ile güvenlik kameralarını çaldı.

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    Okul idarecilerinin ihbarda bulunmasıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldığı güvenlik kameralarının harddisklerindeki kayıtları inceleyen polis, her iki okuldaki lığın aynı şüpheliler tarafından yapıldığını saptadı.

    Polis ekipleri kimliklerini belirlediği şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

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