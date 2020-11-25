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    • Yaşam
    • 25.11.2020 Gazete
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    Elmalı ve portakallı kereviz salatası

    Kereviz, elma ve portakalı soyun. Kereviz ve elmayı iri rendeleyin. Portakalı ise incecik doğrayın. Cevizlerin yarısını elinizle ufalayın. Bir kapta süzme yoğurt, mayonez ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Sosu kereviz, elma ve portakala ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Kalan ceviz ve taze kekikle süsleyerek servis yapın. Elmalı ve portakallı kereviz salatası tarifinin detayları.

    Elmalı ve portakallı kereviz salatası

    Kereviz, elma ve portakalı soyun. Kereviz ve elmayı iri rendeleyin. Portakalı ise incecik doğrayın. Cevizlerin yarısını elinizle ufalayın. Bir kapta süzme yoğurt, mayonez ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Sosu kereviz, elma ve portakala ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Kalan ceviz ve taze kekikle süsleyerek servis yapın.

    2 adet orta boy kereviz
    2 adet elma
    1 adet küçük boy portakal
    1 su bardağı süzme yoğurt
    2 yemek kaşığı mayonez
    1 diş sarımsak
    1 su bardağı ceviz içi, tuz

    ÜZERİ İÇİN
    2 dal taze kekik

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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