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    • Yaşam
    • 23.11.2020 Gazete
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    de dehşet

    Saçlarını boyatmak için gittiği de, kafa derisi . Soluğu karakolda aldı

    Atakan Irmak
    Kuaförde dehşet

    İstanbul 'de saçlarını boyatmak isteyen Selda A. (31), e gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı. Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçlarını ğı için ağlayan genç kadın kuaförden uzaklaşıp bir hastaneye gitti. A.'nın nin yandığı belirlendi. Aldığı raporla birlikte polis merkezine giden A. kuaförden şikayetçi oldu.

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