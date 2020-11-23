Kuaförde dehşet

İstanbul Cihangir'de saçlarını boyatmak isteyen Selda A. (31), kuaföre gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı. Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçlarını yandığı için ağlayan genç kadın kuaförden uzaklaşıp bir hastaneye gitti. A.'nın kafatası derisinin yandığı belirlendi. Aldığı raporla birlikte polis merkezine giden A. kuaförden şikayetçi oldu.

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