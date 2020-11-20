Salataya lezzet katın

Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. Sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.

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TENCEREM TAŞMASIN

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz…

KAYNAR SU İLE ÇÖZÜN

Domatesin kabuğunu soymak maalesef o kadar kolay değil. Ancak kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin. Farkı görün.