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    • Yaşam
    • 20.11.2020 Gazete
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    ya katın | Pratik bilgiler

    nızın li olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. yi veya u tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.

    Salataya lezzet katın

    Salatanızın li olmasını isterseniz, yapacağınız çok basit bir formül var. yi veya u tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemeniz yeterli.

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    TENCEREM TAŞMASIN
    nin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz. Farkı göreceksiniz…

    KAYNAR SU İLE ÇÖZÜN
    Doma    tesin kabuğunu soymak maalesef o kadar kolay değil. Ancak kaynar suya daldırıp, bıçağın tersini domatesin yüzeyinde gezdirin. Farkı görün.

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    Haberler Yaşam Salataya lezzet katın | Pratik bilgiler