İkiz sevinç!

İstanbul'da yaşayan bir çift, dokuz gün önce siyam ikizi bebeklerini kucaklarına aldı. Elif ve Nil isimli yavrular, önceki gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl sonra yapılan ikinci ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. İkizlerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ameliyata giren altı doktordan birisi olan Semih Bağhaki, "Çok iyi hazırlanarak girmiştik. Çocuklar şimdi yoğun bakımdalar takiplerini yapıyoruz. Elif bebeğin bir doğumsal kalp rahatsızlığı var. Bir ay sonra bir kalp ameliyatı olması gerekecek" diye konuştu.

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