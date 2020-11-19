Gizli tartışma

Maalesef evliliğimizde sorunlar var. Bazı konularda anlaşamıyoruz ve eşimle çocuğumuzun önünde tartışıyoruz. Bu konuda ne yapmalıyım? Çocuklu aileler için en önemli problemlerin başında ortada tartışmaktır. Çünkü bu çocuğun psikolojisini bozan en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Anne veya babanın bu tartışmada haklı olmasının bir önemi yok. Burada esas önemli olan çocuktur. Araştırmalar gösteriyor ki, ebeveynleri tartışan çocukların ruhsal problemleri çok daha fazla. Evliliklerde tartışma olur. Bunun olmaması gariptir. Önemli olan bunu sessizce halletmektir. En azından buna çaba harcamaktır. Çocuklarınızın etkilenmemesi için tartışmayı başka odada veya mutfakta yapmanızı öneririm.

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İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET