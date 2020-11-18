Evliliğimde mutluyum. Kızım 13 yaşında ve artık beni hiç dinlemiyor. Ona nasıl yaklaşacağım konusunda da tereddütlerim var. Ne yapmalıyım? Anne olmak çok özel bir duygudur. Kız çocukların ergenlik döneminde oldukça değişken davrandıkları doğrudur. Siz önce anne sonra dost olmalısınız. Kimileri anneliği bir kenara bırakıp dost olma eğilimine giriyor. Bu önce doğru sonuç verse de sonrasında yanlışları getiriyor. 13 yaşında olmasına rağmen onun da özel bir hayatı olduğu gerçeğini kabul etmelisin. Özgürlük konusunda esnek olun ama elbette prensiplerinizin dışında hareket etmesine izin vermeyin. Bunu yaparken onun özgüvenli olması için elinden geleni de yapmalısın. Ona 'cici kız' gibi davranmanız da hatadır. Kimi zaman onunla dertlerini paylaşın. Ancak bazı konulardaki sorunları kendi çözmesi için alan ve zaman bırakın. Tabii ki bunları yaparken son derece yakın olduğunuzu hissettirecek sözcükler kullanın.

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İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET