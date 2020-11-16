Sütlaç brule

Pirinci derin bir tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin. Pişen pirince sıcak süt ekleyin ve kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp ara sıra karıştırarak 25-30 dakika pişirin. Toz şeker ekleyip karıştırın. 10 dakika daha pişirdikten sonra vanilya ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Bekletmeden brüle kaplarına pay edip buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerlerine birer çorba kaşığı tozşeker serpip pürmüz ile yakın. Daha sonra yaban mersini ve yenilebilir çiçeklerle süsleyip soğuk servis yapın.

MALZEMELER

1 su bardağı Osmancık pirinç

2 litre sıcak süt

1.5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

Yeteri kadar su

ÜZERİ İÇİN:

8 yemek kaşığı toz şeker

200 gram yaban mersini

Yenilebilir çiçek

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN