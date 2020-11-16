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    • Yaşam
    • 16.11.2020 Gazete
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    Sütlaç brule

    Pirinci derin bir tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin. kadar pişirin. Pişen pirince sıcak süt ekleyin ve kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp ara sıra karıştırarak 25-30 dakika pişirin. Toz şeker ekleyip karıştırın. Sütlaç brule tarfinin detayları.

    SÜTLAÇ BRULE

    Pirinci derin bir tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin. kadar pişirin. Pişen pirince sıcak süt ekleyin ve kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp ara sıra karıştırarak 25-30 dakika pişirin. Toz şeker ekleyip karıştırın. 10 dakika daha pişirdikten sonra vanilya ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Bekletmeden brüle kaplarına pay edip buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerlerine birer çorba kaşığı tozşeker serpip pürmüz ile yakın. Daha sonra yaban mersini ve yenilebilir çiçeklerle süsleyip soğuk servis yapın.

    MALZEMELER
    1 su bardağı Osmancık pirinç
    2 litre sıcak süt
    1.5 su bardağı toz şeker
    2 paket vanilya
    Yeteri kadar su

    ÜZERİ İÇİN:
    8 yemek kaşığı toz şeker
    200 gram yaban mersini
    Yenilebilir çiçek

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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