Özür kabahatten büyük olmasın!

Çiftler arasında mutlaka kavga gürültü ve birbirini üzme olayları yaşanmaktadır. Bu durumda taraflar acı duyar. Acıya siz neden olduğunuzda ona şefkat sunma süreci çok karmaşık olacaktır. Partnerinizdeki gözyaşlarını, öfkeyi ve acıyı düşünmek, duymak veya görmek ve bunun sizden kaynaklandığını bilmek zor olabilir. Ama bu konuda kanıtlanmış özür dilemenin sağlıklı 6 yolu vardır.

1. EŞİNİZİN SİZE NE KADAR İHTIYACI OLDUĞUNU ANLAYIN:

"Acınıza ben sebep oldum, sizin rahatlatmak isteyeceğiniz son kişi benim" diye düşünmek kolay olabilir.

2. BİR DESTEK GÖREVLİSİ BULUN:

Kendinizi yaraları tamir etme çabalarınızda takılıp kalmış hissediyorsanız, size rehberlik etmesi için bir çift terapistine gidin.

3. EŞİNİZE HER KONUDA DESTEK OLUN:

Genellikle işe yarayan tek ve kusursuz bir yaklaşım yoktur. Ama yine de eşinize ihtiyaçları değiştikçe yaklaşımınızı uyarlamaya istekli olun.

4. EŞİNİZE RAHATLIĞIN NASIL BIR HİS OLDUĞUNU ÖĞRETİN:

Duygusal yakınlık gösterin. Bunun için güvence verin, acısını anlayın, pişmanlık gösterin, aynı acıyı sizin de yaşadığınızı hissettirin.

5- NE GEREKİYORSA YAPMAYA İSTEKLİ OLUN:

Onun bu duygunuzu anlamasını sağlayın...

6. KENDİNİZİ ONA AÇIN:

Eşinizin sizin de incindiğinizi görmesi, iyileştirici olabilir.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET