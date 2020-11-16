



Kahramanmaraş'ta yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası baraj göleti içinde yer alan köy ve köydeki kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ev, duvar ve çeşitli taş yapılardan oluşan ve gün yüzüne çıkan kalıntılar drone ile görüntülendi. Esrarengiz bir görüntü oluşturan baraj görenleri geçmişe götürdü.