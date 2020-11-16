Etiket sökme

Kavanoz üzerindeki et iket sizi rahatsız eder. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

LEZZETLİ ÇAY

Çayın daha lezzetli olmasının püf noktası vardır. Bardağa çay yüksekten ve yavaş yavaş dökülmelidir. Bu sayede bol oksijen alacaktır.

EKMEKLER KÜFLENMESİN

Çabuk bozula n ekmekler için bir öneri. Sepet, 15 günde bir sirkeli su ile silinmelidir. Ayrıca ekmek poşette saklanıyorsa, içine bir kaşık kaya tuzu atılmalıdır.