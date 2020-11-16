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    • Yaşam
    • 16.11.2020 Gazete
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    Etiket sökme

    Kavanoz üzerindeki etiket sizi rahatsız eder. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

    Etiket sökme

    Kavanoz üzerindeki et iket sizi rahatsız eder. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

    LEZZETLİ ÇAY
    Çayın daha lezzetli olmasının püf noktası vardır. Bardağa çay yüksekten ve yavaş yavaş dökülmelidir. Bu sayede bol oksijen alacaktır.

    EKMEKLER KÜFLENMESİN
    Çabuk bozula n ekmekler için bir öneri. Sepet, 15 günde bir sirkeli su ile silinmelidir. Ayrıca ekmek poşette saklanıyorsa, içine bir kaşık kaya tuzu atılmalıdır.

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