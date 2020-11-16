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    • Yaşam
    • 16.11.2020 Gazete
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    'da hastane bahçesinde eşini öldüresiye döven eşkıya serbest

    Volkan B. dini nikahlı eşini hastane bahçesinde feci şekilde darp etti. Şüpheliye takipsizlik kararı verildi...

    Yanına kaldı!
    Erzurum'da 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, Volkan B., saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darp etti.



    Hastane bahçesindeki olay saniye saniye kaydedildi. Soruşturma tamamlandı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle, şüpheli Volkan B.'ye 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından takipsizlik kararı verildi.



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    Haberler Yaşam Erzurum'da hastane bahçesinde eşini öldüresiye döven eşkıya serbest