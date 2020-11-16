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    • 16.11.2020 09:50
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    • 16.11.2020 09:55
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    'da vahşet! Baldızına laf attıktan sonra boğazını kestiler

    Korkunç cinayet 'da meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde (35) yanında bulunan baldızına laf attıkları için tartıştığı iki kişi tarafından bıçakla boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Korkunç olayda kendisine laf atılan ise ayağından yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı.

    Akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi önünde meydana geldi. , çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen ve ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

    Yeni Asır'dan 'un haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı. Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

    Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Aydın'da vahşet! Baldızına laf attıktan sonra boğazını kestiler