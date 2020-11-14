Eşim beni ihmal ediyor!

Evliliklerde en büyük sorun özgürlüklerin bir kenara bırakılmasıdır. Eski arkadaşlarınızı yok saymanın, gelecekte büyük sıkıntılara yol açtığı kanıtlandı. Şimdi eşinle çok ciddi bir konuşma vakti gelmiş. Dışarda bir yemekte bu sorunu artık net olarak anlatmalısın. Nelerin ters gittiğini ve çocukların da ilgisizliği nedeniyle sorun yaşamaya başladığını detaylı şekilde ona anlatmalısın. Burada dikkat etmek gereken en önemli konu, suçlayıcı olmaman. Eşini benden daha iyi tanıdığını düşünerek bunun dozunu ayarlayacağından kuşkum yok. İlişkilerde elbette özgür zamanlar olduğunu da özellikle vurgulamalısın.

EVLİLİĞİ KURTARIN

Birlikte bir hayat paylaştığınızı bu durumun etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığını da makul bir dille söylemelisin. Eşinin tavrı değişecektir. Eğer değişmezse maalesef sorun daha da büyüyecektir. O zaman çok daha radikal kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Evliliğinizi kurtarmak için bu şart.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET