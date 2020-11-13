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    • Yaşam
    • 13.11.2020 Gazete
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    Sahte dostluk!

    ’da sahte kimlik kullanan bir kişi, na hayatının şokunu yaşattı. 130 bin lirasını alarak kaçtı...

    Sahte dostluk!

    Güvendiği arkadaşı tarafından dolandırılan yıkıldı. Olay 'da yaşandı. 36 yaşındaki Celal Yardımcı, aynı evde yaklaşık bir yıl kaldığı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl boyunca ev almak için biriktirdiği 130 bin lirasının, tarafından çalındığını iddia eden Yardımcı, kayıplara karışan kişinin aynı şekilde sahte kimlikle başka insanları da dolandırıyor olabileceğine dikkat çekerek, şahsın bir an önce yakalanabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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