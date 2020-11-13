Sahte dostluk!

Güvendiği arkadaşı tarafından dolandırılan genç adam yıkıldı. Olay Sakarya'da yaşandı. 36 yaşındaki Celal Yardımcı, aynı evde yaklaşık bir yıl kaldığı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl boyunca ev almak için biriktirdiği 130 bin lirasının, ev arkadaşı tarafından çalındığını iddia eden Yardımcı, kayıplara karışan kişinin aynı şekilde sahte kimlikle başka insanları da dolandırıyor olabileceğine dikkat çekerek, şahsın bir an önce yakalanabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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