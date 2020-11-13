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    • Yaşam
    • 13.11.2020 Gazete
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    20’nin üzerinde evden kira alıyorum. Dev bir şirketim var. Para konusunda sıkıntı yaşamıyorum ama mutsuzum. Arkadaşlarım veya dost görünenlerin tamamı benim banka cüzdanımla ilgileniyor. G. 'in 13 Kasım tarihli yazısı...

    Param var mutsuzum

    Para mutluluk getirmez. Sizin yaşadığınız sorun aslında birçok zenginin karşılaştığı kaotik bir durum. Öncelikli olarak hayatınızda bazı temizlikler yapmalısınız. Sizi 'siz' olduğunuz için seven, dertlerinizle dertlenen arkadaşlar edinmelisiniz. Yeni bir hayat kurmanızın zamanı geldi. Çevrenizdekilerin tamamının sizin paranızla ilgilendiğini düşünmüyorum. Bu durum sizde psikolojik bir problem yaratmış. Önce bunu üzerinizden atmalısınız. Bu sorun, çaresiz hastalıklardan daha büyük değil. Aslında çare sizsiniz. Çünkü sorunun teşhisi var. Tedavisnin olduğu gibi. Hayatta öyle dertler var ki, çözüm masası bile yok. ya paranız hiç olmasaydı. Ya da büyük bir borç batağında olsaydınız. Bunları hiçbir zaman yaşamamanız dileğiyle.

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    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET

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