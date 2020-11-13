Param var mutsuzum

Para mutluluk getirmez. Sizin yaşadığınız sorun aslında birçok zenginin karşılaştığı kaotik bir durum. Öncelikli olarak hayatınızda bazı temizlikler yapmalısınız. Sizi 'siz' olduğunuz için seven, dertlerinizle dertlenen arkadaşlar edinmelisiniz. Yeni bir hayat kurmanızın zamanı geldi. Çevrenizdekilerin tamamının sizin paranızla ilgilendiğini düşünmüyorum. Bu durum sizde psikolojik bir problem yaratmış. Önce bunu üzerinizden atmalısınız. Bu sorun, çaresiz hastalıklardan daha büyük değil. Aslında çare sizsiniz. Çünkü sorunun teşhisi var. Tedavisnin olduğu gibi. Hayatta öyle dertler var ki, çözüm masası bile yok. ya paranız hiç olmasaydı. Ya da büyük bir borç batağında olsaydınız. Bunları hiçbir zaman yaşamamanız dileğiyle.

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İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET