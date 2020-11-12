Kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte tarifi

Şerbeti için su ve toz şekeri tencereye alın ve orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 7-8 dakika daha kaynatın ve limon tuzu ilave edin. 3-4 dakika daha kaynatıp şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfı hafifçe ovalayıp tellerinin açılmasını sağlayın. Yumurtaları ve sütü geniş bir kasede iyice çırpın. Elinize kadayıftan bir tutam alın ve hafifçe açıp avuç içinize yerleştirin. Ortasına 1 tatlı kaşığı ceviz yerleştirin. Sarma sarar gibi ve çok sıkı olmayacak şekilde sarın. Kadayıf bitene kadar bu işleme devam edin. Kızartmak için ayçiçeği yağını kızartma tenceresine alın ve ısıtın. Yağ iyice kızdıktan sonra dolmaları sütlü yumurta karışımına batırıp daima aynı yönde çevirerek iyice bulayın ve hafifçe sıkıp sıcak yağa atın. Yine daima aynı yöne çevirerek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alıp hiç soğutmadan bekleyen soğuk şerbete ekleyin. 5 dakika sonra servis tabağına alın. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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4-6 KİŞİLİK

300 gram tel kadayıf

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçeği yağı

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım çay kaşığı limon tuzu

SÜSLEMEK İÇİN

İnci çekilmiş Antep fıstığı

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER