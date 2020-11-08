Yalnızlığa karşı çıkın

Zor durumdaki bir kadın benden yardım istedi. 44 yaşında eşi vefat etmiş. Konuşacak gerçek arkadaşının olmadığını ve sadece kedisi ile vakit geçirdiğini anlatıyor. Gün boyunca evde oturduğunu ve geri dönüşü olmayan depresyona girdiğini söylüyor. Yardım istedi. Öncelikli olarak çok fazla olumsuz iç konuşma ve olumsuz benlik kavramı gördüm. Hayatı olduğu gibi kabul etmekle başlamalısın. Arkadaş bulmak zor değil. Ancak sizinle dostluğa yelken açacak arkadaş bulmak zor. Sokağa çıktığınızda birine gülümsemeniz bile size mutluluk verecek. Markette, kuaförde de sohbet edebilirsiniz. Bu sizin kabuğunuzu kırmanızı sağlayacak. Sonrasında ikinci adım. Her ne kadar pandemi önlemleri olsa da bazı kurslar açık. Kurslarda sosyalleşmek çok daha kolay. Çünkü benzer durumda olanlarla karşılaşabilirsiniz. Siz içinize kapanmayı kabul ederseniz, bizim sizin için yapabileceğimiz bir adım maalesef olamaz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET