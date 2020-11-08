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    • Yaşam
    • 08.11.2020 Gazete
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    Aromalı cha

    Birinci fermantasyonu tamamlanan cha'yı bir kavanoza aktarın. Elmanın kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayıp kavanoza ekleyin. Tarçın ve karanfil ekleyerek kavanozu sıkıca kapatın. Güneş görmeyen bir yerde 1 gün bekletin. Süzgeç yardımı ile süzüp buzdolabında saklayarak servis edin. Aromalı kombucha tarifinin detayları.

    Aromalı kombucha

    Birinci fermantasyonu tamamlanan cha'yı bir kavanoza aktarın. Elmanın kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayıp kavanoza ekleyin. Tarçın ve karanfil ekleyerek kavanozu sıkıca kapatın. Güneş görmeyen bir yerde 1 gün bekletin. Süzgeç yardımı ile süzüp buzdolabında saklayarak servis edin.

    KOMBUCHA (KOMBU): Çay mantarının şeker ve çayla fermantasyonundan üretilen, hafif tatlı bir içecek türü. markalar adı altında satılıyor veya uygun malzemelerle evde yapılabilir.

    5 su bardağı sade kombucha (kombu çayı)
    1 adet orta boy elma
    1 adet küçük boy çubuk tarçın
    15 adet karanfil

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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