Refüje çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti. Kaza dün Samsun'da meydana geldi. Mert Kaplan'ın (20) kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp refüje çarptı.



Sümeyye Akyürek, henüz 18 yaşındaydı. Kazada can verdi.

Devrilip sürüklenen aracın sürücüsü Kaplan yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Sümeyye Akyürek (18) ise feci şekilde yaşamını yitirdi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Bir görgü tanığı kazayı şöyle anlattı: "Motosikletin kontrolünü kaybettiğini gördüm. Bir süre sürüklendiler. Hemen 112'yi aradık."



Mert Kaplan'ın çok sevdiği motosikleti sonu oldu.