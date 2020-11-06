SOSLU MUSKA BÖREK

Kıyılmış maydanoz ve ufalanmış peyniri karıştırın. Yufkaları 5 cm genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç kısımlarına birer tatlı kaşığı maydanozlu karışımdan koyup muska şeklinde sarın. 25 cm çapında yuvarlak ve kelepçeli kalıbı 1 tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayıp pişirme kağıdıyla kaplayın. Muska gibi sarılmış yufkaları, kalıba sivri tarafları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Sos için tereyağını eritip soğutun. Üzerine yumurta ve süt ekleyip mikserle çırpın ve yufkaların üzerine dökün. Kalıbın üzerini kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün üzerlerine susam serpip önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

3 adet yufka

300 gram beyaz peynir

7-8 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tereyağı

1-2 yemek kaşığı susam

SOS İÇİN

75 gram tereyağı

3 adet yumurta

2.5 su bardağı süt

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN