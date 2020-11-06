Cesaret mi esaret mi ? | İlişki terapisti

İlişkilerde esaretin yaşandığı kimse tarafından açıkça söylenmese de gerçektir. Bir terapide şaşkınlık yaşamıştım. Evli 1 çocuk annesi, "Eşim akrabamı bile ziyaret etmemi istemiyor. Hatta annemi bile görme konusunda zorluk yaşatıyor.

Dayanacak gücüm kalmadı ama çocuğum için sessiz kalıyorum" dedi ve yardım istedi. Öncelikli olarak eşinizle konuşmayı denemelisiniz. Bu atacağınız ilk adım. Sonrasında aile bireyleriyle zaman zaman ancak annenizle görüşmesinin engellenmesinin evliliğinize büyük zarar vereceğini anlatmalısınız. Tabii ki her eş bu gibi konuşmalara karşı büyük tepki verir. Ancak siz bu konuda esareti seçtiğiniz takdirde evliliğiniz süresince esarette kalacaksınız. Evlilik birlikte bir hayat kurmaktır. Bunu esaret olarak algılayan biriyle yaşamayı zorlamak çocuğunuza da zarardır. Ancak çok ama çok büyük bir çoğunluk cesaretli şekilde yapıcı konuşmalarla eşlerini ikna etti. O nedenle konuşarak mutlu bir hayatı yaşayabilirsiniz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET