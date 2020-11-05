Tavuk etli kereviz yaprağı çorbası

Havuç ve soğanın kabuklarını temizleyin. Havucu 2-3 parçaya kesin, soğanı bütün bırakın. Tavuk butları, havuç, kereviz yaprağı ve soğanı tencereye alıp üzerine suyu ekleyin. Butlar tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan butları tencereden soğan ve havuçla birlikte alın. Havucu ezin, butları didikleyin veya küçük doğrayın. Hazırladığınız malzemeyi tavuk suyuna ekleyin ve kaynamaya bırakın. Terbiyesi için un, yoğurt ve yumurta sarısını çırpın. Ocağı kısın ve içinden 1 kepçe dolusu alarak terbiyeye ekleyip karıştırın. Terbiyenin hepsini tencereye aktarın ve karıştırın. Kısık ateşte çorba kıvam alıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe göre limon suyu veya yağda kızdırdığınız toz kırmızıbiberi gezdirerek servis yapın.

2 adet tavuk but

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

1.5 su bardağı kıyılmış kereviz yaprağı

7 su bardağı su,

Tuz

Karabiber

TERBİYE İÇİN

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı