Çeşitli programlarda jürilik yapan, bu sıralar sosyal medya platformundaki programıyla ünlenen köşe yazarı Sibel Arna, 2009 yılında iş insanı Selim Yalın ile evlenmişti. 2011 yılında yollarını ayıran çiftin, 11 yaşında Rüzgar adında bir oğulları vardı. Boşanmanın ardından 2016 yılında Dilara Gören ile hayatını birleştiren Selim Yalın'ın bu evlilikten de bir oğlu oldu. İş insanı Selim Yalın geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

2 YIL SÜRDÜ

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini ileri süren Yalın, eski eşine verdiği nafakanın azaltılmasını istedi. 2011 yılından bu yana eski eşi Arna'ya oğulları Rüzgar'ın ihtiyaçları için 10 bin lira nafaka ödediğini beyan eden iş insanı Selim Yalın nafakanın azaltılmasını istedi.