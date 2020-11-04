Bursa'da adliye çıkışı bıçaklı kavga! Yaralılar var

Bursa'da, cinsel istismar nedeniyle davalık olan aynı ailenin fertleri, duruşmanın çıkışında karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi bıçaklanarak 1'i de darp edilerek yaralandı. 9 kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı aileden bir kişiye cinsel istismarda bulunan tutuklu Savcı Aydın'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına iki tarafın da yakınları katıldı. Dava için Muş'tan Bursa'ya gelen istismar mağdurunun yakınları Ramazan Aydın, Gıyasettin Aydın ve Behçet Aydın, duruşmanın ardından adliye çıkışında, Savcı Aydın'ın yakınları Cihat Aydın, Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın ile karşılaştı. İki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın bıçakla Gıyasettin Aydın, Ramazan Aydın ve Behçet Aydın'ı yaraladı. Kavgada Özbek Aydın da darp edilerek yaralandı.