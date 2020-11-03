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    • Yaşam
    • 03.11.2020 08:30
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    • 03.11.2020 08:30
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    'da korkutan ! Alevler bir anda etrafı sardı

    Sabah saatlerinde 'de bulunan ahşap malzeme satan bir iş yerinde çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

    İstanbul'da korkutan yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

    Çekmeköy'de ahşap malzemelerin satıldığı iş yerinde kerestelerin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması devam etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken ahşap malzemelerin bulunduğu depoda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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