Bal kabaklı makarna | Zamansız lezzetler

Bal kabağının kabuğunu temizleyip küp doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, tarçın, muskat ve karanfil ile karıştırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Makarnayı paketin üzerinde belirtilen sürede haşlayın. 1 su bardağı haşlama suyunu kenara ayırıp fazla suyunu süzün. Geniş bir sos tenceresinde kalan zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Adaçayı ve tarhunu ekleyip birkaç dakika karıştırın. Soğan ve biberi ilave edip soğan pembeleşinceye kadar soteleyin. Krema, kalan tuz, kalan karabiber ve kabağı ekleyip, hafifçe karıştırarak 2 dakika pişirin. Makarnayı ilave edip harmanlayın ve yarım su bardağı makarna suyu ekleyip karıştırın. Kıvamını kontrol edip, gerekirse kalan kalan suyu ilave edin ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

4 KİŞİLİK

1 adet küçük boy bal kabağı

1 paket makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Yarımşar çay kaşığı tarçın, muskat ve karanfil

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze adaçayı

1 yemek kaşığı kuru tarhun

1 adet küçük boy kıyılmış soğan

1 adet ince doğranmış acı kırmızıbiber

300 ml krema (1 paket krema 200 ml)

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN