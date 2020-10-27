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    • Yaşam
    • 27.10.2020 Gazete
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    Aşk konuşur | İlişki terapisti

    Her şey hakkında birbirinizle konuşun. neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin ve ihtiyaçlarını size ifade etmeleri için onu teşvik edin. Ardından bu ihtiyaçları karşılamaya başlayın. Partneriniz, sizin tarafınızdan sevildiğini duymalı. Mary G. Barret'in 27 Ekim tarihli yazısı.

    Aşk konuşur

    Onlara her gün dünyanızda sahip oldukları için ne kadar minnettar olduğunuzu gösterin. Doğal ve uzun ilişki hayal değil. Eşiniz, her an keşfedilecek ve daha derinden aşık olunabilecek biridir. Zor konular hakkında da konuşun. İşler onlar için zor olduğunda, destekleyici adımları öne çıkartın. Tabii ki her zaman bir şeyleri düzeltmeye çalışmayın. Bazen gerçekten ihtiyaç duydukları şey bir dinleyicidir. İkinizin de nasıl uyum sağlayabileceğiniz ve ileriye dönük işleri daha iyi hale getirmeye çalışabileceğiniz .

    Birbirinizi önemli hissetmeye ve sevilmeye teşvik edin. Birbirinizi geliştirin ve birlikte kaliteli zaman geçirin. Eğlenin ve çok gülün. Gelecek hakkında konuşun. Eğer uzun yıllardır evli iseniz, altın yıllarınız için sevgi dolu etkileşimler ve yeni maceralar içeren planlar yapın. Korkularınız hakkında konuşun ve beklenmedik durumlar için birbirinizi güçlendirin. Hayatın sana ne getireceğini asla bilemezsin. Hatırlanması gereken en önemli şey, birlikte olduğunuzdur. Çünkü konuşursanız, birlikte çok ama çok daha güçlüsünüz.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET

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