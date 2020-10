Aşk konuşur | İlişki terapisti

Onlara her gün dünyanızda sahip oldukları için ne kadar minnettar olduğunuzu gösterin. Doğal ve uzun ilişki hayal değil. Eşiniz, her an keşfedilecek ve daha derinden aşık olunabilecek biridir. Zor konular hakkında da konuşun. İşler onlar için zor olduğunda, destekleyici adımları öne çıkartın. Tabii ki her zaman bir şeyleri düzeltmeye çalışmayın. Bazen gerçekten ihtiyaç duydukları şey bir dinleyicidir. İkinizin de nasıl uyum sağlayabileceğiniz ve ileriye dönük işleri daha iyi hale getirmeye çalışabileceğiniz hakkında konuşun.

Birbirinizi önemli hissetmeye ve sevilmeye teşvik edin. Birbirinizi geliştirin ve birlikte kaliteli zaman geçirin. Eğlenin ve çok gülün. Gelecek hakkında konuşun. Eğer uzun yıllardır evli iseniz, altın yıllarınız için sevgi dolu etkileşimler ve yeni maceralar içeren planlar yapın. Korkularınız hakkında konuşun ve beklenmedik durumlar için birbirinizi güçlendirin. Hayatın sana ne getireceğini asla bilemezsin. Hatırlanması gereken en önemli şey, birlikte olduğunuzdur. Çünkü konuşursanız, birlikte çok ama çok daha güçlüsünüz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET