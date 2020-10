Mutluluk sizin elinizde | İlişki terapisti

Evlilik sonrası korkular, bebek sonrası daha da artabilir. Bunlar doğal. Çünkü bebeğin geleceği için her anne-baba endişelenir. Ancak şu gerçeği aklımızdan çıkarmamak şart. Siz de bebektiniz ve anne-babanız elbette sizin için endişe duydu. Hayat endişelerin üzerinde gitmemeli. Bu çok ağır bir yük. Erkeği de kadını da derinden etkiler. Bu yükten kurtulmak sizin elinizde. Bebeğinizin geleceği aydınlık olmasi için çabalarken siz karanlık bir hayata mahkum olmayın. Milyinlarca, hatta milyarlarca bebek büyüdü. Bunu unutmayın, zamanın sartlarına ayak uydurmanız, bebeğinizi de sizi de mutlu edecek. Yeter ki olumsuzlukların sizi yönetmesine izin vermeyin. Hayatta mutluluklar da üzüntüler de bizim için. Her gün ağlamayacağımız gibi her gün de gülmeyeceğiz. Mutluluk sizin elinizde. Bunu asla unutmayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET