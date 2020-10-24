Sonrasında şahıs taksiye binerek takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelerek camları yumruklamaya ve küfür etmeye başladı. Bu şahıs tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Burada diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış." diye konuştu.

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